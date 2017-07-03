На челябинском озере затонула перегруженная лодка, погибли дети

Четыре человека погибли, в том числе двое детей на перевернувшейся лодке на озере Максимка Челябинской области. Вероятнее всего, лодка перевернулась из-за перегруза. У находящихся в лодке не было спасательных жилетов.

Мужчина со своими детьми и детьми родственников плыл по озеру на алюминиевой лодке "казанке"огда плавсредство перевернулось, к тонущим родственникам на помощь бросились двое мужчин, но тоже погибли. Лишь четверым удалось спастись.

Спасатели извлекли из воды тела двух мужчин, 10-летней девочки и 2-летнего мальчика. Ведутся поиски третьего мужчины и мальчиков 8 и 15 лет.



Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).