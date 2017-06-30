Сильнейший ураган пронесся 30 июня по городу Ефремов Тульской области. Ветер сорвал крыши с домов, вырвал с корнем несколько деревьев, перевернул остановочные павильоны. Известно о троих пострадавших.

В городе Ефремов Тульской области ураган сорвал крыши с домов, оборвал провода линий электропередач и вырвал несколько деревьев, сообщает региональный портал myslo.ru.

От стихии пострадало три человека. Одна из местных женщин получила ушиб головы, а другая обратилась в клинику с резаной раной голени. Один мужчина получил ушиб плеча. МЧС выслало в район дополнительные силы для ликвидации последствий урагана. Местные жители рассказывают в соцсетях о том, как пережили стихию. Сила ветра была такой, что у домов сорвало крыши, а в одном из домов ветер сбил бетонный балкон, который рухнул прямо на скамейку внизу, разнеся ее в клочья. Только по счастливой случайности никто не пострадал.

По данным МЧС, в Тульской области от урагана пострадало свыше сорока населенных пунктов, но Ефремов - больше всех. В город выехал заместитель губернатора региона Александр Сорокин. В городе 14 бригад МЧС со спецтехникой разбирают завалы.















