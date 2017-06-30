В Омской области 13-летний подросток утонул, спасая одноклассницу

В Исилькуле Омской области 13-летний мальчик утонул в котловане, пытаясь спасти свою 12-летнюю одноклассницу. Дети купались без присмотра родителей.

По предварительным данным, девочка, купаясь, начала захлебываться, а мальчик бросился в воду спасать одноклассницу. Отдыхавший на берегу мужчина смог вынести из воды девочку, но мальчик утонул.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Омской области по данному факту проводится доследственная проверка.

Органы следствия убедительно просят родителей не отпускать детей без присмотра на водоемы, еще раз провести с несовершеннолетними беседы, разъяснив опасность купания в специально не отведенных для этих целей местах.