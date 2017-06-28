Драка в МХАТ им. Чехова: муж избил любовника жены
28 июня 2017, 15:35 [ «Аргументы Недели» ]
Муж подрался с любовником своей жены перед началом постановки "Идеальный муж" в МХАТ имени Чехова.
Служба безопасности заведения вмешалась в потасовку и вызвала сотрудников полиции.
Руководство МХАТ им. Чехова заявило, что потасовка, которая произошла в театре в понедельник, 26 июня, не помешала спектаклю, сообщает РИА новости. Зачинщик драки был задержан. С кем пришел на представление обманутый муж, не сообщается.