У олимпийского чемпиона украли два призовых гидроцикла

Олимпийский чемпион Сочи Дмитрий Малышко лишился двух гидроциклов, подаренных ему за победу в прошлой Олимпиаде. Кража произошла минувшей ночью в поселке Романовка Всеволожского района Ленинградской области.



С частного участка неизвестные украли два гидроцикла на прицепе. Водные мотоциклы принадлежали олимпийскому чемпиону по биатлону Дмитрию Малышко. Спортсмен пообещал вознаграждение за любую полезную информацию. Информацию о пропаже он разместил в Инстаграм.







