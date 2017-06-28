У олимпийского чемпиона украли два призовых гидроцикла
28 июня 2017, 10:22 [ «Аргументы Недели» ]
Олимпийский чемпион Сочи Дмитрий Малышко лишился двух гидроциклов, подаренных ему за победу в прошлой Олимпиаде. Кража произошла минувшей ночью в поселке Романовка Всеволожского района Ленинградской области.
С частного участка неизвестные украли два гидроцикла на прицепе. Водные мотоциклы принадлежали олимпийскому чемпиону по биатлону Дмитрию Малышко. Спортсмен пообещал вознаграждение за любую полезную информацию. Информацию о пропаже он разместил в Инстаграм.