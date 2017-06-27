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Под Первоуральском вандалы воровали лес на глазах у полиции

27 июня 2017, 13:07 [«Аргументы Недели. Екатеринбург», Ксения Нигамаева, «Вечерние Ведомости» ]

Под Первоуральском вандалы воровали лес на глазах у полиции
Фото предоставлено очевидцами
Сколько бы ни напоминали о том, что природу надо беречь, толку от этого мало: преступления продолжаются. И речь не о разбрасывании мусора и вытаптывании газонов, а о крупной краже у всего города. Несколько дней назад пресс-служба прокуратуры Свердловской области сообщила о возбуждении уголовного дела по факту незаконной рубки деревьев в Первоуральском городском округе. Когда в мае сотрудники Свердловской межрайонной природоохранной прокуратуры выехали на место происшествия и провели совместное обследование территорий с представителями лесничества и Росреестра, вместо высоких и здоровых деревьев они обнаружили «красующиеся» пеньки и мусор, явно напоминающий о случившейся рубке. 

В ходе надзорных мероприятий было установлено, что в селе Новоалексеевское проведена незаконная рубка деревьев – 72 сосен и пяти берез, общим объемом свыше 81 куб. м (а это, на секунду, особо крупный размер). В результате незаконной рубки лесных насаждений причинен ущерб Первоуральскому муниципальному бюджетному учреждению «Городское лесничество» на общую сумму свыше 660 тыс. руб. По результатам рассмотрения материалов полиция Первоуральска возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка, совершенная в особо крупном размере).




Остроумные вандалы


Жители села Новоалексеевское города Первоуральска молчать не захотели. И изначально пытались бороться с вандалами своими силами. Как рассказывает неравнодушный житель села Роман Балдин, «нападки» на лес группой в пять-шесть человек начались с марта текущего года – причем процесс рубки деревьев не скрывали, все происходило с утра до позднего вечера прямо на глазах у жителей села. Это длилось вплоть до 26 апреля. «Организованная группа практически полностью уничтожила лесной массив, расположенный напротив ряда домов в Новоалексеевском. Они вырубили и вывезли более сотни вековых сосен и берез, теперь природе нанесен невосполнимый ущерб», – пишет в обращении к врио губернатора Свердловской области Роман Балдин от лица жителей села Новоалексеевское. Когда-то они пытались делать замечания лесорубам, однако толку от этого не было.

По информации очевидцев, вырубка производилась с использованием трактора-погрузчика и нескольких лесовозов. Группа вандалов решила не мелочиться: они принялись уничтожать деревья, расположенные на частных участках и муниципальной земле. И сложностей это не составило никаких: некоторые частные территории не огорожены забором, а действовать группа начала еще холодной весной, когда многие владельцы участков находились в городе. 

А дальше – интереснее. Чувствуя полную безнаказанность, группа вандалов принялась за рубку деревьев напротив станции Новоалексеевка: на прилегающей территории защитной зоны Свердловской железной дороги на протяжении 1,7 километра вдоль рельсов они вырубили еще около четырехсот сосен и берез. В этот раз группа поступила еще более гениально – они вырубали лес под видом работников Свердловской железной дороги. Но прикрытие им не помогло – жители села связались с РЖД и оповестили их о происходящем «цирке». Тогда РЖД организовали свои пункты проверок и передали информацию в Первоуральский отдел полиции. 

Силами неравнодушных


С целью остановить преступную вырубку жители села, в лице Романа Балдина, трижды обращались в дежурную часть Первоуральского отдела полиции. И все эти три раза на место вырубки деревьев выезжал наряд, однако по непонятным причинам каких-либо мер, направленных на пресечение преступления, принято не было: полицейские уезжали, а рубка продолжалась. По словам очевидцев, у группы была «волшебная» бумага, которую они демонстрировали приезжим полицейским. А «волшебна» она тем, что, увидев ее, полицейские сразу же уезжали с места вырубки леса.

А еще, кстати, по словам жителя села Романа Балдина, один раз на место приехали сотрудники ГИБДД и заявили, что в лес разбираться не пойдут: боятся ботинки испачкать. 

Но зато после обращений жителей села Новоалексеевское в Свердловскую межрайонную природоохранную прокуратуру и Свердловскую железную дорогу были начаты проверки указанных фактов, материалы для возбуждения уголовного дела направлены в ОМВД России по Первоуральску. Спустя два месяца, а именно 14 июня, было возбуждено уголовное дело по факту незаконной рубки лесных насаждений по ч. 3 ст. 260 УК РФ.

«Идеальный» предприниматель


Самое забавное в этой истории то, что полнейшая открытость деятельности группы позволила очевидцам узнать главаря организованной группы. Им оказался ранее судимый за мошенничество Максим Ездаков – предприниматель, который в свое время открыл в Первоуральском поселке Динас магазин-кафетерий на первом этаже жилого дома, где незаконно торговал алкоголем, а вместе с тем подарил жильцам многоэтажки страдания от пьяных криков, драк с поножовщинами и полукриминальной ситуации во дворе (подробнее об этой истории писали наши коллеги: http://eburg.mk.ru/articles/2015/02/11/zab...go-buystva.html). Благо в феврале 2016 года лавочку все-таки закрыли. Расторжение договора аренды помещения происходило в судебном порядке, при этом арендатор неоднократно пытался оспорить решение администрации, однако суды всех инстанций проиграл. Но главное то, что тогда долгое время ни правоохранители, ни местные власти, ни Роспотребнадзор не могли совладать с бизнесом Максима Ездакова. И теперь, очевидно, ситуация повторяется. 

Со слов бывшего начальника ОМВД России по городу Первоуральску С.П. Чирко, в 2011 году Максим Ездаков приговором Первоуральского городского суда приговорен по ч. 1 ст. 159 УК РФ к 180 часам исправительных работ. За последние три года он не менее пяти раз привлекался к административной ответственности за незаконную торговлю алкоголем, в том числе в ночное время. Основаниями к привлечению к ответственности Максима Ездакова послужили многочисленные обращения граждан, в том числе и в адрес президента России.

По информации, размещенной на сайте ФССП РФ, в отношении Ездакова в настоящее время возбуждено семь исполнительных производств на общую сумму 526 920 руб., пять из которых, на сумму 477 838 рублей, – долги в государственный и муниципальный бюджет. Также Максим Ездаков имеет задолженность перед администрацией города Первоуральска за неоплаченную аренду торгового помещения, откуда принудительно выселялся приставами-исполнителями на основании решения суда. Однако, по нашим источникам, с началом вырубки леса господин Ездаков начал стремительно погашать долги – несложно предположить, откуда вдруг нашлись деньги.

Кроме этого, за последние шесть лет в отношении Максима Ездакова приставами-исполнителями УФССП России по Свердловской области возбуждалось еще семнадцать исполнительных производств, которые были прекращены на основании пп. 3, 4 ч. 1 ст. 46 ФЗ № 229 от 02.10.2007 «Об исполнительном производстве» – за невозможностью установления местонахождения должника либо отсутствием у него имущества, на которое может быть наложено взыскание.

Не без «крыши»


Секрет «всемогущества» Максима Ездакова кроется в следующем: по информации местных жителей села Новоалексеевское, в ответ на их претензии Ездаков неоднократно заявлял, что его мать является государственной служащей и имеет обширные связи в администрации Первоуральска, а нескольких сотрудников ОМВД России по Первоуральску господин Ездаков содержит на зарплате, поэтому каких-либо негативных последствий для себя не боится. Нездоровая уверенность в себе, согласитесь.

Кстати, эта незаконная массовая вырубка леса началась именно с участка, который принадлежит матери Ездакова. Причем нечисто: по некоторым данным, некогда этот участок принадлежал муниципалитету, так что непонятно толком, каким образом участок оказался приватизирован. Сперва Максим Ездаков начал «атаковать» именно этот участок (местным жителям говорил, что собирается что-то строить). Затем он «случайно» перешел на частные территории. А после, почувствовав вседозволенность, начал рубить деревья на частных территориях уже «неслучайно», а далее – муниципальные территории и зона железной дороги. 

Впрочем, насчет должностей своей матери Максим Ездаков не пошутил. Ольга Ездакова – бывший сотрудник администрации Первоуральска, начальник отдела технического контроля и планирования муниципального ПЖКУ Динас, а ныне, по нашей информации, сотрудник Госжилинспекции Свердловской области в отделе по Западному управленческому округу. И вполне вероятно, что именно этим объясняется бесстрашие господина Ездакова и бездействие некоторых органов. И несмотря на то, что в Первоуральский отдел полиции неоднократно обращались не только неравнодушные жители, ситуация в селе сейчас крайне спокойная: на допросы никого из жителей не вызывали, а в отношении предпринимателя Ездакова на 13.06.2017 не ведется ни одного исполнительного производства.

А пока высохшие отходы от рубки продолжают лежать на том же самом месте в селе Новоалексеевское. Притом что в непосредственной близости проходит газопровод и железная дорога, по которой идут поезда с топливом и сжиженным газом. И, по словам жителей села, каких-либо мер по уборке остатков от срубленных деревьев ни соответствующими лесничествами, ни муниципальными властями не принято. Видимо, связи и правда решают. 

Добавим, что не первый раз Первоуральск сталкивается с проблемой незаконной вырубки леса: в 2013 году уже прогремела «эпопея» с незаконной вырубкой генетического резервата леса. А в 2016 году кража леса случилась в Новоуральском городском округе: по словам жителей деревни Пальники, зимой около Пальников и заброшенной деревни Воробьи исчезло огромное количество деревьев на площади около 200 гектаров, а позже выяснилось, что лес всю зиму вывозили из Новоуральского городского округа в соседний Первоуральский (об этой истории подробно рассказывали «Вечерние ведомости» и «МК-Урал». Примечательно, что ее подробности все еще скрыты от общественности. Напрашиваются два вывода: или лес Свердловской области не стоит ровно ничего, раз красть его можно у всех на глазах, или сотрудники полиции работают уж слишком подозрительно непрозрачно.

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//Общество

В Балашихе строят саркофаг для скандально известной свалки

В Балашихе строят саркофаг для скандально известной свалки

О скандале вокруг полигона «Кучино» в Балашихе «Аргументы недели» ранее сообщали. Полигон потребовал срочно убрать президент России Владимир Путин после жалоб граждан, которые дозвонились на «Прямую линию».

//Криминал

Мэр Копейска отправится в колонию за взятки осетрами

Мэр Копейска отправится в колонию за взятки осетрами

Экс-глава Копейского городского округа Вячеслав Истомин, признан виновным в получении взяток и приговорен к 4,5 годам колони строго режима и штрафу в размере 5 млн рублей.

//Общество

"Веселый молочник" оказался в больнице после укуса энцефалитного клеща

"Веселый молочник" оказался в больнице после укуса энцефалитного клеща

Американский фермер Джастас Уолкер, проживающий на Алтае, известный под прозвищем «Веселый молочник», попал в больницу после укуса энцефалитного клеща. Теперь на своей ферме он появится не раньше 11 июля.

//Общество

Мэр Балашихи после скандала со свалкой подал в отставку

Мэр Балашихи после скандала со свалкой подал в отставку

После нашумевшего скандала со свалкой в Балашихе мэр городского округа Евгений Жирков подал в отставку. Заявление об отставке Жирков подал 27 июня. Жирков указал, что уходит по собственному желанию.

//Криминал

В Петербурге ищут злоумышленника по подозрению в двойном преступлении этой ночью

В Петербурге ищут злоумышленника по подозрению в двойном преступлении этой ночью

В Петербурге разыскивают злоумышленника, подозреваемого в совершении двойного преступления минувшей ночью. Происшествие случилось в Петроградском районе северной столицы. В полицию обратился свидетель.

//Криминал

Во Владикавказе мужчина открыл огонь по прохожим из автомата

Во Владикавказе мужчина открыл огонь по прохожим из автомата

Житель Владикавказа 46 лет 27 июня открыл огонь по прохожим из автомата Калашникова. Стрелял мужчина из окна собственной квартиры и был задержан полицией. Сопротивления при задержании стрелок не оказал.

//Здоровье

Ученые объяснили, почему не стоит пить кофе сразу после пробуждения

Ученые объяснили, почему не стоит пить кофе сразу после пробуждения

Ученые из Австралии провели исследование физического и психического состояния человека, который только что выпил утренний кофе. После этого специалисты однозначно заявили, кофе сразу после пробуждения опасен для здоровья.

//Общество

Минздрав РФ назвал регионы, где люди болеют чаще

Минздрав РФ назвал регионы, где люди болеют чаще

Российский Минздрав составил рейтинг регионов, жители которых болеют чаще всего. Рейтинг «больных регионов» создан на основе официальных данных, то есть согласно оформленным больничным листам.

//Происшествия

Пожар с двумя малолетними жертвами в Норильске устроил 9-летний ребенок

Пожар с двумя малолетними жертвами в Норильске устроил 9-летний ребенок

Виновником пожара в одной из квартир многоэтажного жилого дома в Норильске, в результате которого погибли две маленькие девочки, и получили ущерб соседи 12 квартир, устроил девятилетний ребенок, установили в Следственном комитете.

//Спорт

Российский боксер Александр Поветкин возвращается на ринг

Российский боксер Александр Поветкин возвращается на ринг

Олимпийский чемпион и бывший чемпион мира в тяжелом весе по версии Всемирной боксерской ассоциации, бывший обладатель пояса WBC-Silver, 37-летний российский боксер Александр Поветкин возвращается на ринг.

//Общество

Врачи оценили состояние Владимира Этуша, как "тяжелое"

Врачи оценили состояние Владимира Этуша, как "тяжелое"

О состоянии здоровья 95-летнего актера Владимира Этуша, госпитализированного накануне в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, рассказали врачи. И их прогнозы не столь радостны, как у близкого его окружения.

//Происшествия

Появилось видео с места взрыва "Мерседеса" в Киеве

Появилось видео с места взрыва "Мерседеса" в Киеве

Ранее «Аргументы недели» сообщали о взрыве автомобиля в Киеве. Сейчас стало доступно видео с места происшествия. Жертвой взрыва стал мужчина, водитель иномарки. Есть информация, что пострадавший служит в СБУ.

//Общество

Супруга Владимира Этуша рассказала, почему он оказался в реанимации

Супруга Владимира Этуша рассказала, почему он оказался в реанимации

Супруга народного артиста СССР Владимира Этуша рассказала, почему он оказался в реанимации. Все дело в том, что она не смогла сопроводить мужа до кабинета врача, поскольку ей пришлось искать парковку. Оставшись без помощи, он упал на ступеньках.

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