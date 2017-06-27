Пожар с двумя малолетними жертвами в Норильске устроил 9-летний ребенок

Виновником пожара в одной из квартир многоэтажного жилого дома в Норильске, в результате которого погибли две маленькие девочки, и получили ущерб соседи 12 квартир, устроил девятилетний ребенок, установили в Следственном комитете.

9-летний мальчик проник в пустующую квартиру, где стал баловаться с огнем. Когда в помещении загорелся мусор и вещи, ребенок испугался и убежал. В соседней квартире задохнулись две маленькие девочки 2015 и 2016 годов рождения, оставленные на попечение 14-летней родственницы. «Няньку» доставили в реанимацию с ожогами и термическим шоком.

Кроме того, был нанесен материальный ущерб жильцам 12-ти соседних квартир. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности двум лицам).



