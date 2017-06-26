На Эльбрусе пропал альпинист из Мурманска

Альпинист из Мурманска на Эльбрусе не стал продолжать восхождение, но и на базу к положенному времени не вернулся. Мужчину ищут спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС РФ.

Сообщение о пропаже покорителя вершин поступило в управление МЧС по Кабардино-Балкарской Республике в 20.05, сообщает "Лайф".

Альпинист предварительно пропал на высоте 3800 метров близ ледника Ирикчат. На гору шла группа из пяти альпинистов из города Мурманск, включая и того, который пропал. Мужчина отказался от дальнейшего восхождения, но на базу не прибыл. Пропавшего альпиниста ищут восемь спасателей, используется спецтехника.