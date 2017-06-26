С турецкого курорта эвакуировали четверых россиян

В реанимационные отделения турецких клиник в курортных городах Анталья и Аланья попали 26 июня сразу несколько российских туристов. Известно, что диагнозы у путешественников разные, но их не называют.

Что конкретно произошло с российскими путешественниками, не уточняется, но известно, что их четверо и все они попали в реанимацию на отдыхе, сообщает «Лента.ру».

Больных россиян эвакуировали специалисты страховой компании ERV, клиентами которой и являются отдыхающие. Туристов эвакуировали самолетом Sukhoi Superjet с медицинским оборудованием.

Известно, что общая стоимость этих страховых случаев составила порядка 3,8 миллиона рублей (2,5 миллиона ушло на транспортировку туристов). Туристов доставили в Москву и поместили в стационар.