Под Иркутском перевернулся автобус с детским музыкальным ансамблем

В Иркутской области в крупную аварию попал автобус, перевозивший детский музыкальный ансамбль. Из более 30 человек, находившихся в автобусе, пострадали 15, в том числе 13 детей.



Автобус вез музыкантов из Иркутска в Читу. В Слюдянском районе близ населенного пункта Култук во время спуска по «серпантину» автобус наехал на бетонное ограждение, после чего опрокинулся в кювет. Авария произошла в 12:30 (7:30 мск) по местному времени.



Как сообщили в региональном минздраве, на место аварии из Слюдянска были направлены машины скорой помощи, из Иркутска выехала травматологическая бригада областного центра медицины катастроф. Двое взрослых находятся в тяжелом состоянии, у детей мелкие травмы, не представляющие опасности для жизни.



