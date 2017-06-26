Голубая акула распугала отдыхающих на пляжах испанской Мальорки - ВИДЕО

В сетях опубликовано видео, как акула плещется у самого берега на одном из пляжей испанского острова Мальорка, а отдыхающие в панике выбегают из моря. Морская хищница проплыла в нескольких метрах от отдыхавших людей.

Голубая акула впервые была замечена в минувшую субботу неподалеку от пляжей в Кала-Махор и Кан-Пастилья. Люди, заметив акулу, бросились на берег. Пляж, на котором заметили хищницу, закрыли, - сообщает Guardian.

К вечеру воскресенья акулу удалось поймать. У нее обнаружили на голове рану. Ее происхождение пока не установлено, возможно акула ранена во время поимки гарпуном.