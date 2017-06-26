Дело возбуждено в отношении таксиста, перевозившего члена ОП Коми

В Коми Следком возбудил уголовное дело по факту смертельного дорожно-транспортного происшествия в Усть-Куломском районе. В ДТП погибла член Общественной палаты Коми Раиса Шахова и ее четырехлетний сын и пострадали пять человек.

По версии следствия, в минувшее воскресенье, 25 июня, на 160 км автодороги Сыктывкар - Троицко - Печорск 51-летний водитель автомобиля "Ниссан Алмера", оказывая услуги такси, двигался в направлении Сыктывкара. Выполняя маневр обгона, он выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомашиной "Хонда CR-V" под управлением 58-летнего водителя. В результате ДТП женщина и ребенок получили телесные повреждения, не совместимые с жизнью. Еще пятеро участников ДТП получили травмы различной степени тяжести.

В отношении водителя такси органами полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.5 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Следователями регионального СК России в рамках процессуальной проверки будет дана правовая оценка на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного ст.238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).