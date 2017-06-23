Пятеро школьников отравились лекарствами в Краснодаре

Прокуратура Краснодара ведет проверку по факту отравления пятерых подростков. Мальчики живы, но находятся в тяжелом состоянии в местной клинике, куда их доставили накануне. Само отравление произошло 20 июня.

Подростки не стали обращаться за медицинской помощью, поэтому об их «опытах» с лекарствами стало известно лишь на следующий день, когда школьников госпитализировали, пишет «РГ».

Известно, что школьники из любопытства решили на себе испытать, как действуют нейролептики, лекарства, которые применяют для лечения психических расстройств. Вечером 20 июня все пятеро друзей попробовали эти препараты и почувствовали себя плохо. На другой день самочувствие мальчиков было таким, что им вызвали «скорую» и подростков госпитализировали.

И родители мальчиков, и сами подростки характеризуются положительно, в поле зрения полиции никогда не попадали. Прокуратура планирует проверить и законность приобретения мальчиками препаратов, которые должны отпускаться строго по рецепту.