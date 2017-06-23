Пятеро школьников отравились лекарствами в Краснодаре
23 июня 2017, 18:59 [ «Аргументы Недели. Краснодар» ]
//Происшествия 18+
23 июня 2017, 18:59 [ «Аргументы Недели. Краснодар» ]
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