В столичном метро загорелся новый поезд «Москва»

В московской подземке утром загорелся состав типа «Москва», такие составы движутся по Таганско-Краснопресненской линии. Инцидент произошёл при попытке тронуться со станции.

Причиной возгорания, предварительно, стал уклон: поезд не смог двинуться на подъеме, в результате чего случился перепад напряжения и токоприемник загорелся.

В руководстве метрополитена происшествие не прокомментировали.

Стоит отметить, что запуск нового поезда произошёл около двух месяцев назад. Сейчас таких составов лишь шесть. Стоимость новых составов – около десяти миллиардов рублей.