В Екатеринбурге детоубийца сдался полиции

22 июня 2017 года около шести часов вечера в первоуральской квартире нашли тело пятилетней девочки с признаками насильственной смерти. Как оказалось, ее убил пьяный 55-летний родственник, который сам сообщил об этом полиции.



Следственную группу, выехавшую на место происшествия, возглавил заместитель руководителя следственного управления СК России по Свердловской области Алексей Невгад. Содействие следователям оказывают сотрудники отдела криминалистики областного СКР, на месте работают полицейские территориального ОВД.



Мотивы и все обстоятельства жестокого убийства выясняются органами Следственного комитета и полиции. Проводится осмотр места происшествия, принимаются меры к установлению и допросу возможных свидетелей, очевидцев инцидента.



Для определения давности и точной причины смерти тело девочки направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы. С учетом обстоятельств совершения страшного преступления, планируется провести судебную психиатрическую экспертизу



Как сообщили в Следственном комитете по Свердловской области, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «убийство малолетней». Наказание – вплоть до пожизненного лишения свободы.