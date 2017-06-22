На плавбазе в Приморье обнаружены тела мертвых матросов

Накануне вечером в порту Находки на плавбазе «Дальмос» обнаружили тела двух матросов 41 и 32 лет. Причины и время наступления смерти пока не установлены. Возможно, они отравились паленым алкоголем.

На телах уже имеются гнилостные изменения, но признаков насильственной смерти нет, сообщают в Дальневосточном следственном управлении СКР. Это значит, что с момента кончины уже прошло несколько суток. Экипаж почувствовал неприятный запах из каюты, тогда только забили тревогу. «Дальмос» должен был выйти в очередной рейс в ближайшее воскресенье, 25 июня. По факту инцидента начата проверка.