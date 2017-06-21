Под Тулой мужчина на иномарке сбил лося и сам погиб

Смертельное ДТП произошло на трассе под Тулой в ночь на 12 июня. Водитель иномарки на высокой скорости совершил наезд на лося. Сила удара была такой, что животное и водитель машины погибли на месте.

Наезд на дикого лося произошел на 89-м километре трассы «Калуга–Рязань» в 23.25, сообщает региональный портал myslo.ru.

Автомобиль Daewoo Nexia под управлением 58-летнего водителя на полном ходу врезался в лося, который перебегал трассу. Водитель иномарки погиб на месте от полученных травм, а его пассажирка 42-х лет госпитализирована с различными ранениями. О состоянии женщины сведений нет. Лось от удара тоже погиб.