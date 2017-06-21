Медведь зашел к отдыхающим на пикник

Жительница Петрозаводска, воодушевленная приходом теплой июньской погоды, решила отправиться на пикник. Прихватив подружек, Людмила Алексеева выбралась с компанией за город.

Женщины собирались развести костерок возле небольшого лесного озера, а пока хлопотали возле импровизированного стола, доставая из сумок привезенные харчи. Только приятельницы выложили домашние припасы, как из леса показался медведь. Не смущаясь гостеприимных хозяек, зверь направился прямиком к столу. Не пугали его и поленья в руках у женщин, приготовленные для разведенья костра. Отведав угощенье, медведь удалился восвояси, сообщается в группе "Живой Петрозаводск" в соцсетях.



