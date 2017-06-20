19-летний студент МГУ впал в кому после того, как его на высокой скорости сбила иномарка. Инцидент произошел на Дмитровском проезде, рядом с пешеходным переходом.

Водитель Mitsubishi Lancer мчался с большой скоростью, а сила удара была настолько мощной, что пострадавший отлетел на несколько метров от места наезда, сообщает паблик Mash в социальной сети «ВКонтакте».

Водитель иномарки не считает себя виновным. Также известно, что ранее он уже неоднократно привлекался к ответственности за превышение скорости. Вину обоих участников ДТП установят компетентные органы.



