В Якутске продавец магазина связал ребенка скотчем за якобы украденный шоколад

В Якутске 16 июня продавец магазина с применением физической силы связал второклассника скотчем за якобы украденный шоколад. Следователи возбудили уголовное дело в отношении 35-летнего мужчины.

По данным регионального следственного управления СК РФ, мужчина заподозрил в краже шоколада семилетнего мальчика и силой запер его в подсобке, заклеив ребенку скотчем руки и рот.

Действия продавца остановила девушка-очевидец, она сняла происходящее на свой телефон и опубликовала запись в интернете.

Уголовное дело возбуждено по п. "д" ч.2 ст.127 УК РФ (Незаконное лишение человека свободы, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего).

Мужчина заключен под стражу на время предварительного следствия.