Спасатели нашли только лодку пропавших на Ладоге подростков

Спустя год после трагедии на Сямозере, в Карелии снова перевернулась лодка с подростками. Сигнал о ЧП поступил в 21:35 в понедельник. Инцидент произошел в Сортавальском районе, близ местечка Импилахти.

В лодке находились четверо парней и одна девушка - все в возрасте от 16 до 18 лет. Школьники приехали из города Сортавала на отдых к родным. Двум ребятам 16 и 17 лет удалось самостоятельно выбраться на берег. Они рассказали, что девушка утонула у них на глазах.

Во время спасательной операции на Ладоге найдена только лодка, на которой подростки перевернулись, самих их найти пока не удалось. МЧС направила в район поисков водолазов.



