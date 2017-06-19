В Хорватии из-за пожаров эвакуированы сотни туристов

В южной части Хорватии бушуют природные пожары. Из гостиниц курортных городов Макарска и Тучепина на побережье Адриатики были эвакуированы порядка 800 туристов. Никто из россиян за помощью не обращался.

В тушении лесных пожаров принимают участие сотни пожарных и военных, сообщили в министерстве обороны Хорватии. В регионе задействованы три пожарных самолета. Отмечается, что борьба с огнем усложняется сильными порывами ветра. Именно поэтому полностью устранить пожар пока не удалось. Пожарные опасаются появления новых очагов возгорания.

Информации о пострадавших пока не поступало.