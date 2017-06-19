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В Хорватии из-за пожаров эвакуированы сотни туристов

19 июня 2017, 22:26 [ «Аргументы Недели» ]

В Хорватии из-за пожаров эвакуированы сотни туристов

В южной части Хорватии бушуют природные пожары. Из гостиниц курортных городов Макарска и Тучепина на побережье Адриатики были эвакуированы порядка 800 туристов. Никто из россиян за помощью не обращался.

В тушении лесных пожаров принимают участие сотни пожарных и военных, сообщили в министерстве обороны Хорватии. В регионе задействованы три пожарных самолета. Отмечается, что борьба с огнем усложняется сильными порывами ветра. Именно поэтому полностью устранить пожар пока не удалось. Пожарные опасаются появления новых очагов возгорания.

Информации о пострадавших пока не поступало.

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Астронавт NASA рассказал, что пришельцы хотели уничтожить Землю

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В Хорватии из-за пожаров эвакуированы сотни туристов

В Хорватии из-за пожаров эвакуированы сотни туристов

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В ООН заявили о риске эскалации конфликта в Сирии в связи со сбитым Су-22

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Каким мужчинам грозит ранее облысение

Каким мужчинам грозит ранее облысение

В ходе изучения проблемы облысения у мужчин медики выявили признак, способствующий ранней потере волос. Оказалось, что облысение чаще грозит представителям сильной половины человечества, имеющим низкий рост.

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Грозный признан самым безопасным городом России

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Роскомнадзор потребовал удалить из интернета пиратские копии документального фильма о Владимире Путине, снятого режиссером Оливером Стоуном. По данным ведомства, лента незаконно была размещена на 103 сайтах.

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В ВГТРК опровергли сообщение об уходе Киселева

В ВГТРК опровергли сообщение об уходе Киселева

Сообщение о вероятном уходе Дмитрия Киселева из холдинга ВГТРК не соответствует действительности, сообщили в пресс-службе компании. Там заметили, что у программ, которые ведет Киселев, высокие рейтинги.

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В России с июля начнут выдавать электронные больничные

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Женщина умерла после укола в частной московской клинике

Женщина умерла после укола в частной московской клинике

По информации, имеющейся в распоряжении следственных органов, 29-летней женщине стало плохо после инъекции в частном медучреждении. Потерявшую сознание пациентку доставили в муниципальную больницу.

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