Машина с водителем упала с парома в Енисей

В Туве во время паромной переправы через Енисей произошел несчастный случай. Во время маневра водитель легковой машины пробил ограждение и съехал в реку. Машина затонула вместе с хозяином.

Инцидент произошел сегодня рано утром в 06:30 по местному времени (02:30 мск) на паромной переправе Кара-Ха. Местонахождение водителя не известно, сообщается на сайте Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. По всей видимости, он не смог выбраться из автомобиля.

По факту случившегося начата проверка исполнения законодательства о безопасности плавания.