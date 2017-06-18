В Подмосковье на Можайском шоссе загорелся автобус

На 30-м километре Можайского шоссе в Подмосковье загорелся рейсовый автобус. Пострадавших нет, поскольку автобус в момент происшествия находился не в пути, а на остановке.

По одной из версий, на остановке у транспортного средства вспыхнул моторный отсек, причиной стало короткое замыкание. СМИ сообщают также о том, что возгорание произошло из-за оборвавшихся над остановкой электропроводов. Водитель не растерялся и быстро эвакуировал всех пассажиров.

На Можайском шоссе по направлению в Москву образовалась пробка.