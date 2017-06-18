В Веневском районе Тульской области на трассе М-4 «Дон» 18 июня в аварию попал пассажирский микроавтобус, который столкнулся с большегрузом «КамАЗ», в ДТП пострадали семь человек, среди них - дети.

Авария на 133 километре трассы «Дон» 18 июня произошла около 12.00, сообщает региональный портал myslo.ru.

Микроавтобус с 17 пассажирами в салоне двигался в сторону Москвы, как и «КамАЗ» с грузом. Микроавтобус по какой-то причине врезался в попутный грузовик. От удара большегруз опрокинулся. Пострадали семь пассажиров микроавтобуса, среди них двое детей 11 и 12 лет. Все пострадавшие доставлены в больницу, один из раненых находится в крайне тяжелом состоянии. Причины ДТП выясняет следствие.







