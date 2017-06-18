Актёра Сергея Година покалечили в московском ресторане

На актера Сергея Година совершено нападение в московском ресторане "Чайхона" на Мясницкой улице, где он отдыхал в компании друзей. В результате актер получил тяжелую травму и порезы. Врач оказывают ему помощь.

К компании подошли двое неизвестных, один из которых ударил Година по лицу стаканом. Сергей с сотрясением головного мозга и резаными ранами лица был госпитализирован, сообщает «Лайф». Обидчики актера с места происшествия скрылись.

Сергей Годин известен зрителю по главным ролям в фильмах «Физика или химия», «Вот это любовь!», «Выжить после».



