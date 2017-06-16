В Петербурге неизвестные ударили ножом в спину бойца Росгвардии

В Санкт-Петербурге в минувший понедельник 12 июня неизвестные злоумышленники ударили ножом в спину бойца Росгвардии. Заместитель директора Росгвардии Сергей Меликов рассказал, что сотрудник федеральной службы получил ножевое ранение в спину в ходе несогласованной акции.

Мелихов подчеркнул, что правоохранители на неразрешённом властями мероприятии вынуждены были жёстко выстраивать линию блокирования, чтобы не допустить давки, защитить от разных провокаций жизни и здоровье граждан. "При подобных действиях в Санкт-Петербурге боец ОМОНа получил удар ножом в спину", - цитирует ТАСС замдиректора Росгвардии.

По данным МВД, в несогласованном мероприятии оппозиции 12 июня в центре Санкт-Петербурга приняли участие около 3,5 тысяч человек. 500 человек были задержаны.