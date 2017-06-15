В Петербурге исчезла женщина с младенцем

Все оперативные службы Петербурга задействованы в поиске 53-летней женщины, которая пропала в Юнтоловском заказнике с одномесячным ребенком. Бабушка ушла из дома с малышом на прогулку около 13 часов дня.

Последний раз она выходила на связь с родными в 15 часов дня. После начала розыскных мероприятий в парке была обнаружена пустая коляска. В поисках бабушки и малышки задействованы оперативники, волонтеры, кинологи, сотрудники МЧС и квадрокоптер.