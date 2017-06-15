В Москве с эскалатора упали семеро китайцев
15 июня 2017, 17:06 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
//Происшествия 13+
15 июня 2017, 17:06 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
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СКР: расследование дела Евгении Васильевой продолжается, а счета арестованы
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СК возбудил уголовное дело после жалобы заболевшей раком девушки Путину
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