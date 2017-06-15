В Москве с эскалатора упали семеро китайцев

В московском метрополитене 15 июня произошел неприятный инцидент: с эскалатора сорвалось семеро китайских туристов. Двое из упавших получили черепно-мозговые травмы. Пострадавшим оказана медпомощь.

ЧП в столичной подземке произошло в 14.40. На подъемнике станции «Площадь Революции» стало внезапно плохо одной из женщин-туристок. Дама упала в обморок на стоящих за ней людей, в итоге с эскалатора упало семь человек, сообщает пресс-служба метрополитена.

На инцидент оперативно среагировал дежурный по эскалатору, который сразу остановил лестницу. Приехавшие врачи диагностировали у двоих китайских туристов черепно-мозговые травмы, а у остальных – ссадины, растяжения и синяки.