Ребенок, потерявшийся в уральских лесах, спасен

4-летний Дима, потерявшийся 10 июня в районе Рефтинского водохранилища Свердловской области, был найден живым 14 июня. По предварительной информации, ребенка обнаружили в районе ЛЭП примерно в 10 км от места пропажи. Сейчас ребенка на руках выносят из леса, где он будет осмотрен медиками, после чего госпитализирован в лечебное учреждение. Координацию работ по эвакуации ребенка осуществляет Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Свердловской области.

Ребенка госпитализировали в Асбесте, а затем на вертолете Территориального центра медицины катастроф его доставили в Екатеринбург - у ребенка подозрение на пневмонию.

"У Димы сильно истощен организм, произошло обезвоживание и переохлаждение. На теле у малыша множественные укусы клещей. Снятые клещи отправлены на исследование, на предмет заражения энцефалитом. Угрозы жизни ребенка, по мнению специалистов, нет», – прокомментировал пресс-секретарь регионального полицейского главка полковник Валерий Горелых.