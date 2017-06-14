Моряки поймали в Северном море двухголового и трехглазого дельфина

Голландские рыбаки поймали в свои сети в Северном море чудище - двухголового и трехглазого дельфина. Дельфин попался морякам с двумя головами, тремя глазами и одним телом примерно в 30 километрах от берегов Нидерландов.

Рыбаки испугались, что морских "сиамских близнецов" посчитают нелегальным с точки зрения законов Евросоюза. Моряки сфотографировали двухголового дельфина и выбросили в море. Фотографии передали ученым, - сообщается в журнале New Scientist.

Это десятый случай дицефалии среди китообразных, известный ученым. Рыбаки зря опасались стать правонарушителями. Вероятно, дельфинёнок умер практически сразу после появления на свет.

По данным ученых, обычно самки китообразных рождают одного детеныша, а причина появления "сиамских близнецов" у дельфинов до сих пор не изучена.