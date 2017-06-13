Раненная в живот беременная москвичка сбежала из больницы

В московскую больницу имени Боткина была доставлена беременная женщина, на которую напали неизвестные у входа в метро на Белорусском вокзале. Они выстрелили в нее из травматического оружия.

У пострадавшей было диагностировано ранение передней поверхности брюшной стенки и огнестрельное ранение левой голени. При этом 28-летняя женщина находится на 13-й неделе беременности, сообщает агентство «Москва».

Однако раненая отказалась от медицинской помощи и самостоятельно покинула медучреждение. Полиция начала проверку.