СМИ: убитого депутата Вороненкова видели живым в Израиле?

Прекрасно знающая убитого в Киеве депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова Елена Дунаева клянется, что 12 июня столкнулась с Денисом на одной из улиц Тель-Авива. Дама написала об этом на страничке в соцсетях.

Елена Дунаева, заведующая кафедрой истории искусств в Щукинском театральном институте, уверяет, что во время прогулки столкнулась нос к носу с самим Вороненковым на улице Тель-Авива, сообщает портал rusnewstoday24.ru.

Женщина на сто процентов уверена, что видела именно Вороненкова. Дама не попыталась выяснить у встречного, кто он, а просто пошла дальше по своим делам. Дунаева сообщает, что Вороненков был один.

Журналисты полагают, что слова Дунаевой могут быть правдой, поскольку при современных технологиях в гроб вместо депутата могли положить другого человека. Тогда становится понятным приподнятое настроение Марии Максаковой на похоронах. О том, что его планируют убрать, депутат узнал заранее и вполне мог инсценировать свою смерть. И, вдобавок, лучшие клиники пластической хирургии находятся как раз в Израиле. Остается неувязка: почему «Вороненков» до сих пор эту операцию не сделал, а вместо этого свободно слоняется по улицам, где его случайно может узнать любой турист.