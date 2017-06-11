Неизвестные ограбили дом в Новой Москве

Неизвестный злоумышленник ограбил дом в деревне Кокошкино в Новой Москве. Заявление об ограблении поступило в полицию 9 июня. Потерпевший сообщил, что из дома похитили личные вещи, драгоценности и деньги. Ущерб оценен в 18,5 миллиона рублей.

Оперативники прибыли на место происшествия и установили, что грабитель, отжав рамку окна на первом этаже дома, проник внутрь, где совершил кражу личных вещей, ювелирных украшений и денег, - сообщили в полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о краже. Полиция начала поиск подозреваемого.