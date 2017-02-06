Неизвестное вещество окрасило море в Севастополе в ярко-зеленый цвет

Неустановленное вещество окрасило Черное море в Севастополе в районе Круглой бухты в ярко-зеленый цвет.

Местные жители, обеспокоенные странным цветом воды, незамедлительно обратились в МЧС. Сотрудники ведомства осмотрели место и вызвали специалистов из Росприроднадзора, которые взяли пробы воды, передает "Российская газета".

Замначальник отдела на море южного региона межрегионального управления ведомства по РК и Севастополю Константин Сергиенко отметил, что выявлено вещество, название которого будет озвучено после лабораторного исследования. Будет также дан ответ, нанесен ли какой-либо вред окружающей среде.