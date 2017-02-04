Ромео и Джульетта по-русски: у итальянца в Петербурге украли невесту

История с похищением 27-летней девушки на юго-западе Петербурга становится все более запутанной. Напомним, 24 января итальянец Риккардо Регенцани и его невеста Екатерина Москалева приехали в отделение полиции, чтобы получить ее новый паспорт. После развода с первым мужем Катя меняла фамилию, и совсем скоро пара должна была сыграть свадьбу.



Однако на ступеньках отделения на Екатерину набросилось несколько рослых мужчин. По словам итальянца, они грубо затолкали ее в машину и дали по газам. Остановить похитителей мужчина не смог.



В разговоре Риккардо предположил, что девушку у него отняли родственники и бывший муж. Дескать, они с самого начала были против их любви.



Дядя девушки Виталий подтвердил, что Катю спрятала семья.



Но 3 февраля бывший супруг украденной невесты Владимир Климковский, сам вышел на связь И заявил: он никакого отношения к похищению не имеет.



По его словам после встречи с итальянцем Екатерина словно позабыла о том, что она – мама.



- Я не знаю, сколько времени Катя не видела сына. Но, наверное, несколько месяцев. Может, полгода. Ребенка она оставила на своих родителей. Нет, я знаю, что с сыном все было хорошо, его кормили, его любили. Но это же неправильно! – возмущается Владимир.



То, что Катя в разлуке с ребенком, нам признался и сам Риккардо. Но у него доводы были другие: мол, Катя боялась строгих родственников, а потом чуть ли не бежала с ним в Италию. Пашку (имя изменено, ред.) временно оставили с бабушкой.



- Ни я, ни Катя от ребенка не отказываемся, - заверил нас Риккардо. – Мы надеемся, что однажды будем жить все вместе, втроем.



- Пускай живут, где хотят, - парирует Владимир. – Но сына я им не отдам!



23 января Владимир увез ребенка из Красноярска в Сургут. 24 января родные девушки увезли ее от Риккардо.



- Знаете, я Риккардо не завидую. Мне его даже жаль, - говорит Владимир.



Климковский заверил , что он ни при каких обстоятельствах не позволит увезти своего Пашу в Италию. Владимир уже и иск в суд подал – об определении места жительства ребенка.



Маленький Паша, похоже, и есть главная жертва в этой драматичной истории. Как бы ни страдал влюбленный итальянец: одно дело – расстаться с возлюбленной, и совсем другое – не видеть маму месяцами.

Читайте также:

Другие новости Санкт-Петербурга

См. все новости дня