Очевидцы ДТП в Санкт-Петербурге: маршрутка влетела в столб, люди на земле лежат

Пострадали девять человек, трое - в тяжелом состоянии.



Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, столкновение произошло у дома №45 по проспекту Космонавтов. Столкнулись маршрутки № К-345, К-171 и автомобиль марки Daewoo. К ликвидации последствий привлекалось три спецмашины и 15 человек личного состава.



По предварительным данным, пострадали девять пассажиров маршрутки. Шестеро из них получили травмы средней степени тяжести, троих госпитализировали в тяжелом состоянии. Детей среди них нет. Сведения о пострадавших уточняются. По факту аварии проводится проверка.



Следственный комитет по Петербургу возбудил уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».



- Проводится осмотр места происшествия следственно-оперативной группой с участием инспекторов ГИБДД, назначаются экспертизы, устанавливаются свидетели и очевидцы произошедшего, а также проводятся необходимые меры, направленные на установление всех обстоятельств случившегося, - говорится в сообщении ГСУ СК России по Петербургу.



Кроме того в рамках расследования проверят деятельность организации, осуществляющей перевозку пассажиров, соблюдаются ли правила и требования к эксплуатации транспортных средств.

Читайте также:

Другие новости Санкт-Петербурга

См. все новости дня