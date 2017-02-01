Нарколабораторию обнаружили в детском саду в Костроме

В одном из детских садов Костромы была недавно обнаружена нарколаборатория.

По подозрению в совершении преступления задержан 28-летний мужчина, который и сам употребляет наркотики. Он собрал целую команду помощников. Сначала они забирали товар из Ярославля, а затем фасовали его в детском саду, где работал один из молодых людей.

Как отмечает "Российская газета", местоположение "закладок" (тайников) сообщалось покупателям при получении денег. Общий объем запрещенных веществ, изъятых у жителя Костромы, составил более 12 граммов.