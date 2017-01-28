Автомобиль сбил четырех рабочих на тротуаре в центре Москвы

На Кутузовском проспекте в Москве автомобиль «ВАЗ-2114» наехал на остановку, есть погибший.

По имеющейся на данный момент информации, водитель легковушки, потеряв управление, врезался в группу рабочих, которые чистили снег. В результате инцидента один человек получил смертельные травмы, еще троих госпитализировали.

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, выясняющие обстоятельства трагедии.

Ранее «АН-онлайн» писали о дорожном происшествии в Новосибирске – лишенный прав водитель сбил четырех человек на тротуаре и скрылся. Полицейские задержали нарушителя спустя несколько часов.

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