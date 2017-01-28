На месте пожара в Якутии обнаружены останки годовалого ребенка

В ходе разбора завалов на месте сгоревшего в Горном районе Якутии дома спасатели обнаружили тело годовалого ребенка.

В пресс-службе СУ СК по республике сообщили, что здание полностью уничтожено пламенем. Отмечается, что мать погибшего малыша получила 22 процента ожогов тела и была экстренно доставлена в больницу, передает ТАСС.

Сообщается, что минувшим вечером женщина заметила, что на кухне квартиры произошел пожар. Она смогла вывести своего сына 2016 года рождения и дочь 2012 года рождения. Еще один ребенок пропал. Из-за задымления женщине не удалось попасть в помещение для поисков мальчик.