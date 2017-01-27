Появилось видео нападения таксиста на беременную женщину в Москве (ВИДЕО)

Ранее «АН-онлайн» сообщали о нападении водителя такси на беременную женщину с ребенком, инцидент произошел вечером минувшего дня. Известно, что после нападения мальчик был доставлен в больницу.

Видео, снятое камерами уличного наблюдения, 27 января стало доступно журналистам, передает РЕН ТВ.

На видеокадрах отчетливо видно, как мужчина-таксист на улице Воронцовская (город Москва) конфликтует с женщиной-пассажиркой. В ходе конфликта мужчина выбросил из своего такси пассажиров: мать с двухлетним мальчиком и бабушку ребенка. Известно, что скандал произошел из-за того, чтто таксист упрекнул ребенка в том, что тот испачкал салон. Мальчик при падении ударился головой и получил сотрясение мозга. Полиция проверяет факт случившегося. Видео можно посмотреть здесь.