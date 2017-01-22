Под Мурманском лавина накрыла группу туристов

В воскресенье, 22 января, в Мурманской области случилось страшное происшествие.

Согласно последней информации, сегодня днем в районе поселка Кукисвумчорр внезапно сошла лавина, которая накрыла людей. Как сообщает новостной портал Life, под снегом оказались погребены трое туристов, которые, к несчастью, находились в тот момент неподалеку.

Предполагается, что туристическая группа, которая состояла из одиннадцати человека, направлялась в сторону Кировска из профилактория Тирвас.