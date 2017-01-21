В Ульяновске полицейский сбил двух детей

Сегодня в Ульяновске в результате дорожного происшествия двое детей, 10 и 12 лет, оказались в больнице. Их сбил сотрудник ДПС, который не справился с управлением служебной машины.

В настоящий момент проводится проверка, устанавливаются обстоятельства случившегося. У полицейского взята кровь для проведения экспертизы на содержание алкоголя, отмечает kp.ru.

Другое аналогичное происшествие, но с более трагическими последствиями, произошло сегодня в Санкт-Петербурге. Здесь на нерегулируемом пешеходном переходе иномарка сбила двоих подростков. Юноша погиб на месте, девушка была госпитализирована с травмами средней тяжести.

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