ЧП в московской подземке: на рельсы упал боец Росгвардии

В столичной подземке сегодня вечером произошло ЧП: на станции “Проспект мира” на пути упал и травмировался солдат Росгвардии. Инцидент произошел во время его патрулирования.

Как передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, в настоящий момент боец доставлен в медучреждения для оказания помощи и уточнения диагноза. Однако уже известно, что опасности для его жизни нет.

Чтобы поднять пострадавшего на платформу, на десять минут было снято напряжение с контактного рельса.

В настоящий момент выясняются причины инцидента. По предварительной версии, падение произошло по собственной неосторожности бойца.

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