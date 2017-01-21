Самолет с сотней пассажиров на борту аварийно сел во Владивостоке

В Министерстве чрезвычайных ситуаций сообщили об аварийной посадке Airbus A319 во Владивостоке. На борту находились 100 пассажиров.

Инцидент произошел накануне вечером. Лайнер вылетел в Петропавловск-Камчатский, однако через некоторое время пилоты были вынуждены вернуться в пункт отправления. Согласно имеющейся информации, на борту сработала пожарная сигнализация.

Airbus благополучно приземлился. Пострадавших среди людей, летевших на лайнере, нет.

Пассажиры смогли отправиться на Камчатку на другом самолете, который им предоставили через несколько часов. В сообщении МЧС указывается, что аварийная посадка не привела к сбоям в работе аэропорта Владивостока.

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