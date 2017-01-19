Шестилетний челябинец обнаружил своих родителей мертвыми

Челябинские следователи выясняют обстоятельства смерти молодых мужчины и женщины. Их тела нашел шестилетний мальчик.

Согласно предварительной информации, которую распространил Следственный комитет, инцидент произошел в одной из квартир в микрорайоне «Парковый». Обнаружив мертвыми свою 25-летнюю мать и ее 29-летнего сожителя, ребенок выбежал на улицу. Мальчик рассказал о случившемся встретившемуся ему прохожему, который позвонил правоохранителям.

Прибывшие на место происшествия криминалисты нашли в жилище шприц и вещество, похожее на наркотик. Его состав определит экспертиза.

Мальчика взяла под опеку его бабушка. По факту обнаружения трупов проводится доследственная проверка.

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