В Челябинске третий день ищут 14-летнюю девочку

Родные, сотрудники полиции и волонтеры ПО «Легион спас» уже третий день разыскивают 14-летнюю ученицы 128 школы Анну Карелину. Она ушла из дома в полпятого вечера 16 января и до сих пор ее местонахождение неизвестно. Телефон девочки оказался выключен вечером того же дня.









Как рассказала ее сестра, Дарья Волкова, Аня отправилась в ТРК «Алмаз» и никогда раньше надолго не уходила из дома. Сестры жили вместе, пока их родители работали на вахте. По словам сестры, в школе у Ани было все хорошо, конфликтов дома также не было. Никто из друзей и знакомых школьницы ее не видел.

Родители знают о случившемся, сегодня в Челябинск прилетает их мама. Семья имеет хорошие характеристики. Волонтеры уже проверили вокзалы, там девочку не видели. Скоро будут отсмотрены камеры видеонаблюдения на вокзалах и в ТРК «Алмаз». Пока ни у кого нет никаких зацепок. Родственник просят откликнуться всех, кто видел Аню или что-либо знает о ее местонахождении.









Всех, кто что-то знает о девочке, просят звонить по телефонам +7 (950) 745-49-96 (сестра Дарья Волкова), +7 (951) 455-13-17 (координатор ПО «Легион спас» Татьяна Гроза), либо 02.