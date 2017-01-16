В Тульской области школьница упала в шахту лифта и осталась жива

Жуткий инцидент произошел в Алексине Тульской области. 12-летняя школьница сорвалась и упала в шахту лифта с высоты шестого этажа.

Стали известны детали происшествия. Как сообщается, девочка играла с друзьями на заброшенной стройке. В какой-то момент она не удержалась и упала прямо в шахту лифта. В результате удара школьница была серьезно травмирована, но осталась жива. Ребенка госпитализировали с многочисленными повреждениями. В том числе девочка получила перелом позвоночника, сообщает myslo.ru.

На данный момент следствие проводит проверку и выясняет все детали происшествия. В частности пытается установить, кто несет ответственность за заброшенную стройку.