Этот финал детского конкурса должен был стать грандиозным культурным событием, а стал грандиозным скандалом. Участники шоу окрестили конкурс «позорным». Ведущий Андрей Малахов прокомментировал инцидент.

Организаторам конкурса талантливых детей Art-Premium People Awards еще долго придется извиняться за свою работу, считают пользователи соцсети Инстаграм, которые публикуют видео с мероприятия, закончившегося скандалом.

Ведущий данного мероприятия Андрей Малахов признался, что был неприятно поражен ужасной организацией финала конкурса, но и самих участников, точнее, родителей маленьких певцов, не оправдывает. Малахов упрекает родителей в некультурном поведении: зал освистал Бедроса Киркорова, когда тот вышел на сцену, а зрители требовали начать церемонию награждения и скандировали свое требование.

Вместе с тем Малахов, конечно, не снимает вины с организаторов. Приглашено было 4000 детей со всей России, и им не предоставили ни обедов, ни обещанных награждений. Если учесть, что билеты на мероприятие стоили 2000 рублей, а участники изрядно потратились на авиаперелеты, нетрудно представить ту волну негодования, что подняли недовольные родители.

Сам Андрей Малахов планировал присмотреть талантливых детей для своего проекта, но вместо этого вынужден был успокаивать разбушевавшуюся толпу и кормить детей апельсинами из гримерки (что было в наличии).

Малахов сочувствует родителям и самим юным певцам и надеется, что виновные в скандале понесут наказание.