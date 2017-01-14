В Карелии попал в ДТП туристический автобус, есть погибший и раненые

Туристический автобус с 32 пассажирами опрокинулся в результате аварии на 236-м километре федеральной автодороги в Лахденпохском районе республики Карелия. Погиб один человек и не менее четырех получили травмы.

Пока известно только то, что водитель туристического автобуса по неизвестной причине не справился с управлением и автобус съехал в кювет и опрокинулся. Госпитализировано с места ДТП четыре человека, один из туристов скончался на месте аварии, передает РИА Новости.

Причины ДТП установит следствие, сотрудники ГИБДД работают на месте происшествия. Туристов доставят до места назначения дополнительным автобусом, который уже выехал.